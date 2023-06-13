شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمة الهجوم .. سيراميكا يستقر على عودة جون إيبوكا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان المدير الفني لفريق سيراميكا على عودة النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته لفريق أهلى طرابلس الليبى لمدة 6 أشهر .

ويسعى حلمى طولان لحل أزمة المهاجمين في الفريق بضم اللاعب إلى قائمة الفريق الموسم المقبل حيث يعد من أهم المهاجمين في الدورى المصرى الموسم الماضى .

ويلاقى فريق سيراميكا نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، حيث تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى يوم 22 من الشهر الجارى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .

ومن جانب آخر يسعى لاعبو فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان الفوز في المباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز وضمان البقاء بشكل رسمي حيث يتبقى له مواجهة طلائع الجيش و بيراميدز وإنبى .

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة حيث حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 15 مباراة و الهزيمة في 10 مباريات .