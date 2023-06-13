شكرا لقرائتكم خبر عن عماد جابر رئيساً لقطاع الناشئين في إنبى.. محمدين مستشاراً فنيا لمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين عماد جابر رئيساً لقطاع الناشئين في نادى إنبى خلفاً لـ إمام محمدين الذى تم تكليفه مستشاراً فنياً لمجلس إدارة نادي إنبي لشئون كرة القدم.

ويتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل، في ظل صعوبة المنافسة.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة، مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.