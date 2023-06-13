شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريب الزمالك × 14 صورة بمشاركة أحمد بلحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، تحت قيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو بكأس مصر.

وعقد أوسوريو، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الجلسة الحديث عن العديد من المواقف الفنية داخل الملعب، بجانب شرح العديد من الجمل الخططية المراد تنفيذها فى المران.

كما انتظم المغربى أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الدولى الحالية. وخاض أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة. وواصل البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك برنامجه التأهيلى، وخاض سامسون مجموعة من التدريبات التأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل بالفريق، وفقا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبى للفريق.

من ناحية أخرى منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق تعليمات خاصة لمحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.

وشرح "أوسوريو" للاعب الفريق مجموعة من الأدوار الفنية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الفقرة التركيز على الضغط على المنافس واستخلاص الكرة حال وجود الفريق فى الوضعية الدفاعية، بجانب تنفيذ بعض الجمل الخاصة ببناء الهجمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة فاركو فى دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى.