شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يعسكر في الرباط 6 أيام قبل الانتقال لـ"طنجة" مسرح كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي على البقاء في مدينة الرباط المغربية لمدة 6 أيام قبل الانتقال الي مدينة طنجة مسرح مواجهات المنتخب في دور المجموعات.

ويسافر المنتخب يوم 17 يونيو بعد مباراة المنتخب الغاني الودية، علي ان يخوض ودية اخرى في الرباط أمام الكونغو يوم 20 من نفس الشهر.

وكشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، عن الموعد الأخير لإرسال قائمة المنتخب النهائية المقرر مشاركتها في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

وقال حرب أن الموعد الأخير لإرسال القائمة هو 14 يونيو الجاري، موضحا أن هناك 23 لاعبا تم اختيارهم، وسيتم إضافة 3 لاعبين كقائمة احتياطية لكنها لن تنضم للمنتخب أو تسافر مع البعثة إلا في حال الاحتياج لهم.

وتضم مجموعة مصر كلا من: مالى والجابون والنيجر بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.

وتضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

كشف روجيرو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عن استقرار الجهاز الفنى على اللاعبين الأكثر جاهزية، بعد إعطاء الفرصة لـ46 لاعباً فى البداية، وتصفيتهم لـ 23 لاعباً، يمثلون المنتخب فى أمم أفريقيا.

وقال ميكالى، فى المؤتمر الصحفى: "إن بعض الأندية منحت اللاعبين فرصة المشاركة، وأنا أوجه لهم الشكر لهذا التعاون، ولدينا رسم بيانى عن نسب مشاركة كل اللاعبين واخترنا القائمة بعناية كبيرة".

أكد روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن المنتخب قادر على التأهل للأولمبياد.