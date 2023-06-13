شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ" أحمد ياسر " في تدريبات البنك الأهلى عقب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد ياسر صانع العاب البنك الاهلى إلى برنامج تأهيلى تحت أشراف طبيب الفريق عقب الإصابة التي لحقت بيه أثناء التدريبات استعدادا للعودة الى المشاركة في المباريات القادمة .

و كان خضع أحمد ياسر للأشعة والتي ظهرت الإصابة بجزع في الغضروف والرباط الخارجي للركبة، و يعد ياسر من أفضل عناصر فريق البنك الأهلى هذا الموسم حيث شارك في 20 مباراة و سجل 3 أهداف .

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر يوم 23 من الشهر الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في تمام الساعة السادسة و النصف مساء ثم يستضيف الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم 29 و تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل فى 11 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.