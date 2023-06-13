شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح الفرصة لبدلاء الأهلي في كأس مصر بدءاً من مواجهة منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة للبدلاء في بطولة كأس مصر التي يستهل الفريق مشواره فيها بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجاري في دور الـ32 للبطولة.

ويمتلك الأهلي عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق بشكل منتظم الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات وفي مقدمتهم طاهر محمد طاهر واحمد القندوسي ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وثنائي الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير.

وحصل فريق الأهلي علي راحة من التدريبات منذ امس الاثنين حتى يوم 18 يونيو الجاري ليبدأ بعدها الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الدوري يوم 22 الشهر الجاري ثم مواجهة منتخب السويس.

وتوج الأهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا أول أمس الأحد علي حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمباراة النهائية للبطولة.