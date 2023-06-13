شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة على بُعد خطوة من الممتاز ولافيينا يتمسك بالأمل فى الممتاز ب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على بُعد 90 دقيقة من العودة مجددا للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، قبل مواجهات الجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد التى يتصدر ترتيبها بفارق نقطة عن لافيينا صاحب المركز الثانى.

ويحتاج الجونة لتحقيق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام شباب المسلمين بقنا لخطف بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد بغض النظر عن نتيجة مباراة لافيينا مع اسمنت أسيوط .

بينما يسعى فريق لافيينا بقيادة النرويجى جورج كاليدى لتحقيق الفوز على الأسمنت وانتظار تعثر فريق الجونة أمام شبان قنا بالهزيمة أو التعادل لخطف بطاقة العبور للدورى الممتاز لأول مرة.

وبذلت إدارتا الجونة ولافيينا كل المجهودات ودعمت صفوفها بأفضل اللاعبين لتحقيق الصعود للدورى الممتاز هذا الموسم، الذى شهد صراعا ناريا بين الفريقين طول المسابقة ليتأجل حسمه إلى الجولة الأخيرة التى ستلعب فى الخامسة مساء الخميس المقبل.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات الجولة الأخيرة..

1 الجونة 66 نقطة

2 لافيينا 65 نقطة

3 بترول أسيوط 59 نقطة

4 النصر للتعدين 50 نقطة

5 مصر المقاصة 48 نقطة

6 كيما أسوان 45 نقطة

7 المنيا 43 نقطة

8 ديروط 40 نقطة

9 أسمنت أسيوط 38 نقطة

10 الألومنيوم 34 نقطة

11 شُبان قنا 30 نقطة

12 مركز شباب الطامية 22 نقطة

13 الفيوم 23 نقطة

14 ملوى 23 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 20 نقطة

16 المدينة المنورة 19 نقطة