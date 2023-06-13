شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيناريوهات الصعود فى مظاليم بحرى.. والمتأهل للدورة الثلاثية للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة التي تضم أندية بحرى والإسكندرية والتي سيتحدد على أثرها الفريق الصاعد لدورى الأضواء من بين الثلاثى بلدية المحلة وطنطا ودكرنس ، كما سيتحدد أيضا صاحب المركز السادس من بين بروكسى وكفر الشيخ والذى سيخوض دورة ثلاثية مع أصحاب نفس المركز في المجموعتين الأولى والثانية يستمر منها أصحاب المركزين الأول والثانى بدورى المحترفين بينما يهبط الثالث للقسم الثانى.

موقف بلدية المحلة

يحتل بلدية المحلة صدارة المجموعة برصيد 55 نقطة ، ويكفيه الفوز بأى نتيجة للعودة لدورى الأضواء من جديد ، بينما في حال التعادل ينتظر نتيجة المباراة الأخرى بين طنطا والمنصورة والتي حال التعادل فيها يصعد أبناء المحلة أيضا ، أما حال خسارته يخرج من السباق تماما.

موقف طنطا

يحتل أبناء السيد البدوى المركز الثانى في المجموعة برصيد 54 نقطة ، ولابديل امامه سوى الفوز مع انتظار نتيجة اللقاء الأخر بين البلدية ودكرنس ، ففي حالة فوزه وتعادل او خسارة أبناء المحلة يصعد مباشرة للدورى ، أما تعادله أو خسارته يخرجه من السباق تماما .

موقف دكرنس

يحتل دكرنس المركز الثالث بجدول المجموعة برصيد 52 نقطة ، وفى حالة فوزه وهزيمة طنطا يصعد أبناء الدقهلية بأفضلية المواجهات المباشرة على بلدية المحلة ، أما في حالة فوز دكرنس وتعادل طنطا سيتساوى الثلاث فرق في رصيد 55 نقطة ، وسيتم احتساب نقاط المواجهات المباشرة وفى هذه الحالة يصعد أيضا أبناء حسام عبد العال بفارق النقاط حيث سيكون وقتها دكرنس 7 نقاط ، ثم طنطا 5 نقاط ، ثم بلدية المحلة برصيد 3 نقاط .

تعادل الفريقين

في حالة تعادل دكرنس وبلدية المحلة ، وتعادل طنطا مع المنصورة يصعد بلدية المحلة أيضا للدورى بفارق النقاط عن أقرب منافسيه .

المنافسة على مركز للمحترفين

احتدم الصراع بين بروكسى وكفر الشيخ أصحاب المركزين السادس والسابع بجدول الدورى برصيد 45 نقطة ، وسيستضيف كفر الشيخ نظيره الحمام المطروحى ، بينما يواجه بروكسى فريق نبروه ، وفى حالة فوز الفريقين يصعد بروكسى للدورة الثلاثية ، أما حال تعادل الأخير وفوز أبناء كفر الشيخ يتأهل الأخير للدورة الثلاثية .