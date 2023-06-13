شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأولمبياد الخاص المصرى تطير اليوم إلى ألمانيا للمشاركة فى بطولة الألعاب الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت صباح اليوم بعثة الأولمبياد الخاص المصري في طريقها الي مدينة أيسن الألمانية، استعدادا للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص بمدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو الجاري.

يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة المصرية إن البعثة ستنضم اليوم إلى برنامج المدن المضيفة قبل انطلاق الألعاب الرسمية بثلاثة ايام، مشيرا إلى أن برنامج المدن المضيفة يهدف إلى السماح للتبادل الثقافي بين المدن المضيفة والوفود من خلال الانشطة المختلفة، وجلب التفاهم المتبادل العميق والصداقة بين الزوار والمضيفين وتعريف الرياضيين بالحياة والبيئة وتقاليد المجتمعات المحلية وخلق الوعي العام بذوي الإعاقات الفكرية وتعزيز روح الأولمبياد الخاص في جميع أنحاء المانيا وإعطاء الرياضيين والوفود الوقت للراحة والسماح لهم بالاسترخاء بعد رحلة طويلة والتكيف مع الحياة في ألمانيا .

وكان قد حرص مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة الوزير المهندس هاني محمود واللواء السيد شفيق وعمرو محي الدين الطحاوي نائب رئيس البعثة علي الالتقاء بالبعثة أمس وتوديعهم بفندق اقامتهم قبل سفرهم والاطمئنان علي انهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالسفر بحضور الدكتورة سحر الالفي مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وممثلي الشركات والمؤسسات الراعية للبعثة، ووجه الشكر والتقدير لكافة رعاة البعثة المصرية والمتمثلين في وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج والشركة المصرية للاتصالات WE والبنك الاهلي المصري برئاسة هشام عكاشة ونائبه يحي ابو الفتوح ودينا ابو طالب مدير التسويق والاتصال الخارجي عن الدور الكبير الذين قاموا به من أجل دعم سفر ومشاركة البعثة بتلك الالعاب العالمية الكبيرة.

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبأ له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالاضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع وأهتمام أكثر من 500.000 فرد من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم .