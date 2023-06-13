شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع 15 لاعباً خلال مباريات الأجندة الدولية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني للأهلي 15 لاعباً بالفريق يشاركون خلال فترة توقف الدوري الحالية مع منتخبات بلادهم الوطنية ، وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي أول أمس، الأحد، حيث حصدها للمرة الـ11 في تاريخه.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في الوقوف على مستوى لاعبيه الدوليين خلال الأجندة الدولية الحالية من أجل التجهيز جيداً للمرحلة المقبلة التى يدخلها المارد الأحمرعقب فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يرتبط الأهلي بمباريات قوية في الدوري وكأس مصر ويستهلها بمواجهة حرس الحدود يوم 22 يونيو الجاري في الدوري.

ويتواجد 9 لاعبين من الأهلي مع المنتخب الوطني الأول ، وهم: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - مروان عطية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمود كهربا وأحمد عبد القادر.

ويستعد المنتخب الأول لمباراة غينيا غداً ، الأربعاء، بالمغرب في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة بكوت ديفوار ثم يلعب المنتخب الأول يوم الأحد المقبل مع نظيره جنوب السودان ودياً بالقاهرة.

فيما يتواجد ثلاثة لاعبين مع الأهلي في المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً ، وهم : الحارس حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن تقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاماً في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 8 يوليو، في المغرب ، وانطلق معسكر المنتخب الأولمبي أمس الاثنين، بالإسكندرية ويتخلله لقاء ودى مع غانا يوم 15 يونيو، ضمن فترة إعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد المنتخب المصري الأولمبي ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، والتي تضم كل من مالي والجابون والنيجر ، وتعد بطولة الأمم الإفريقيةً هي البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يتأهل منها الثلاثة منتخبات الأوائل مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على تذكرة التأهل الرابعة من قارة أفريقيا.

كما يتواجد المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي مع منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة الكونغو، يوم 18 يونيو الجاري، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

يحتل مالي صدارة المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن الكونغو صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تأتي جامبيا بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل جنوب السودان المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويتواجد أيضاً التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي مع منتخب بلاده لخوض مباراة غينيا الاستوائية يوم 17 يونيو الجاري في تصفيات أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 بالإضافة إلي مواجهة الجزائر وديا يوم 20 من الشهر الجاري.

وينضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي مع منتخب بلاده أيضاً لمواجهة المغرب وديا يوم السبت المقبل ضمن استعدادات منتخب جنوب أفريقيا لأمم أفريقيا المقبلة.

وبذلك يكون الأهلي لديه 15 لاعباً مع منتخبات بلادهم في مباريات الأجندة الدولية الحالية بواقع 9 مع المنتخب الوطني الأول و3 مع المنتخب الأولمبي وثلاثي أجنبي مع منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا.