شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مميزة للاعبات مصر فى بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت فعاليات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي والتي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 28 دولة، ونجحت لاعبات المنتخب المصري من حصد العديد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئات.

وتوجت عاليا صالح بفضية منافسات الكبار في أداة الكرة، وحصلت زميلتها عبير رمضان على البرونزية، فيما كانت الذهبية من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو.

حيث حصدت عاليا صالح على برونزية منافسات الكبار في أداة الشريطة فيما كان الذهب من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو، أما الفضية فكانت من نصيب الهولندية اميليا هيتشل.

أما منافسات أداء الطوق فحققت البولندية اميليا هيتشل الذهبية، فيما كانت الفضية من نصيب الأمريكية لي لي ميزونو، أما البرونزية فكانت من نصيب اللاتفية باتريسيا بافلنكو.

وفيما يخص منافسات الكبار في أداء الصولجان فحصدت البولندية اميليا هيتشل على الذهبية، وآلت الفضية للأمريكية لي لي ميزونو، أما البرونزية فكانت من نصيب الأنجولية لوانا جوميس.

وعلى صعيد الناشئات، نجد أن عاليا أحمد حصدت فضية نهائيات الناشئات في أداة الكرة، فيما كانت الذهبية من نصيب الرومانية اميليا ليكا، أما البرونزية فكانت من نصيب الإيطالية اسيا فيديلي.

كما حققت عاليا أحمد فضية منافسات أداة الصولجان على صعيد الناشئات، فيما كانت الذهبية من نصيب الرومانية اميليا ليكا، وحصلت القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا على الميدالية البرونزية.

وتوجت الرومانية اميليا ليكا أيضًا بذهبية أداة الشريطة، فيما كانت الفضية من نصيب القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا، أما البرونزية فكانت من نصيب لاعبة أذربيجان نوراي احمدزادا.

وعلى صعيد منافسات أداة الطوق، توجت الرومانية اميليا ليكا بالميدالية الذهبية، فيما جاءت الفضية من نصيب القبرصية ڤيرا توجولوكوڤا، أما البرونزية فكانت من نصيب التركية جوكسي امير.

أما على صعيد الفرق، فحصلت إيطاليا على ذهبية أداة الكرة في منافسات الناشئات، وحلت أذربيجان في المركز الثاني وحصلت على الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب اليونان.

وحصدت إيطاليا أيضًا الميدالية الذهبية في منافسات أداة الحبل، وجاءت أذربيجان في المركز الثاني، فيما حلت إسبانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.