شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: منذ سنوات كتبت جملة على الورق وأغلقتها فى درج مكتبي.. أريد الفوز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق لقب دوري الأبطال، مؤكدا أن تحقيق اللقب كان أحد أحلامه والآن أصبح الحلم حقيقة، مقدما الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الحلم وحلم الجماهير الحمراء.

وكتب كولر، عبر حسابه على إنستجرام: "منذ عدة سنوات كتبت جملة على قطعة من الورق وأغلقتها في درج مكتبي.. أريد الفوز بدوري الأبطال، بالأمس ومع اقتراب الحلم أردت بشدة الفوز وهو ما رأيتموه بالتأكيد من ردود أفعالي على الخط، الآن أصبح الحلم حقيقة فلقد عملنا معًا وتحقق حلمي وحلمكم".

وأضاف كولر: "نحن الفائزون بدوري الأبطال! شكراً لكل من ساهم في حلمي وحلمنا.. مدرب فريقكم مارسل كولر".

وحصل فريق الأهلي علي راحة من التدريبات منذ أمس الاثنين حتى يوم 18 يونيو الجاري ليبدأ بعدها الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الدوري يوم 22 الشهر الجاري ثم مواجهة منتخب السويس.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أول أمس الأحد على حساب الوداد المغربي بالفوز عليه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للمباراة النهائية للبطولة.

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة للبدلاء في بطولة كأس مصر التي يستهل الفريق مشواره فيها بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجاري في دور الـ32 للبطولة.

ويمتلك الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق بشكل منتظم الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات وفي مقدمتهم طاهر محمد طاهر وأحمد القندوسي ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، وثنائي الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير.