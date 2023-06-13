شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يدرس الرحيل عن سيراميكا بسبب عدم المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس عامر عامر، حارس مرمى فريق سيراميكا، الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم المشاركة في التشكيل الأساسى خلال مباريات الدورى الممتاز، حيث لم يشارك سوى 4 لقاءات هذا الموسم.

وتلقى عامر عامر بعض العروض من أندية الدورى الممتاز، حيث يمتلك الحارس خبرات كبيرة و اللعب للعديد من الأندية.

ويلاقى فريق سيراميكا نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى يوم 22 من الشهر الجارى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومن جانب آخر، يسعى لاعبو فريق سيراميكا بقيادة حلمى طولان الفوز في المباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز وضمان البقاء بشكل رسمي، حيث يتبقى له مواجهة طلائع الجيش وبيراميدز وإنبى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في 15 مباراة والهزيمة في 10 مباريات.