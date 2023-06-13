شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 13 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 13 / 6 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها زيارة محمد الننى المحترف بأرسنال الإنجليزى لمقر النادى الأهلى بالجزيرة، بالإضافة لوعد السويسرى كولر المدير الفنى للفريق للاعبين البدلاء بمنحهم الفرصة بداية من لقاء السويس بدور الـ32 لكأس مصر.

محمد الننى يظهر فى النادى الأهلى.. اعرف التفاصيل

ظهر محمد الننى نجم المنتخب الوطنى الأول ونادى الارسنال الانجليزى فى النادى الأهلى اليوم، الثلاثاء.

كولر يمنح الفرصة لبدلاء الأهلي في كأس مصر بدءاً من مواجهة منتخب السويس

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة للبدلاء في بطولة كأس مصر التي يستهل الفريق مشواره فيها بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجاري في دور الـ32 للبطولة.

الأهلي يتابع 15 لاعباً خلال مباريات الأجندة الدولية .. اعرف التفاصيل

يتابع الجهاز الفني للأهلي 15 لاعباً بالفريق يشاركون خلال فترة توقف الدوري الحالية مع منتخبات بلادهم الوطنية ، وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي أول أمس، الأحد، حيث حصدها للمرة الـ11 في تاريخه.

الأهلى يترقب انتعاش الخزينة بـ4 ملايين دولار بعد التتويج ببطولة أفريقيا

يترقب النادي الأهلي إنتعاش خزينته بملايين الدولارات بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ومن المقرر إرسال مكافأة الفوز ببطولة أفريقيا للنادي الأهلي الفترة المقبلة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

عبد المنعم وياسر إبراهيم يقتربان من قيادة دفاع منتخب مصر أمام غينيا

اقترب الثنائى محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم لاعبا النادى الأهلى ومنتخب مصر، من قيادة دفاعات المنتخب أمام غينيا غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

محمد الشناوى: فخور بانتمائى لجيل حقق تاريخا كبيرا للكيان الأهلاوى

قال محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي أنه يشعر بالفخر بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونشر الحارس الدولي فيديو لملخص لمساته أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

كهربا ينشر صورته مع محمد صلاح فى معسكر الفراعنة ويعلق: أخويا

نشر محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي صورة جمعته بالنجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الانجليزي والفراعنة، وذلك على هامش تواجدهم في معسكر المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة غينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وعلق كهربا: "أخويا".