شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نلعب للفوز أمام غينيا.. وبعض لاعبينا يعانون الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن منتخب مصر يسعى لحسم صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة عندما يلتقى غينيا غدا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "مواجهة غينيا صعبة، لأنها أمام فريق يضم عددا لاعبين محترفين في أوروبا، ويلعبون في منافسات عالية"، مضيفا: "نجهز أنفسنا للمباراة ونحاول أن ندعم أنفسنا بكل ما نستطيع من أجل تقديم مباراة جيدة ونحقق الفوز ونقاط المباراة". واختتم: "بعض اللاعبين يعانون الإجهاد ولن ندفع إلا بالجاهزين بنسبة 100%".

وكان الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، أسفر عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجوارب الأسود، بينما يرتدى المنتخب الغيني القميص الأحمر والشورت الأصفر.

وحضر الاجتماع الفني محمد غرابة مدير المنتخب، ومينا سامح إداري المنتخب ومحمد مراد المنسق الإعلامي وعبد الله سيد مدير المهمات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف غينيا، بينما مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط فقط.