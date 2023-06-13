شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 6 / 2023 العديد من الاحداث المهمة، في مقدمتها إقامة الاجتماع الفني لمباراة مصر وغينيا المقرر لها غدا، ضمن تصفيات أمم أفريقيا، وظهور محمد النني لاعب ارسنال في الأهلي اليوم.

شريف إكرامى جاهز لتدعيم بيراميدز فى مواجهة الاتحاد بعد انتهاء الإيقاف

أصبح شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، جاهزًا لتدعيم صفوف فريقه فى المباراة المقبلة، أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ويعود شريف إكرامى لتدعيم صفوف فريقه، بعد إنتهاء الإيقاف من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، والتى سبق وقررت إيقافه لمدة شهرين، على خلفية أزمة تناول المنشطات، تنتهي فى 28 مايو، الماضى، حيث خضع لكشف المنشطات قبل مواجهة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الكونفيدرالية.

منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود فى مواجهة غينيا

أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجوارب الأسود، بينما يرتدي المنتخب الغيني القميص الأحمر والشورت الأصفر.

أحمد ياسين يطلب من بابا فاسيليو حسم موقفه بالمشاركة في مباريات البنك الأهلى

طالب أحمد ياسين مدافع فريق البنك الاهلى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني بمنحة الفرصة و المشاركة في المباريات المقبلة خلال جلسة جمعتهم أثناء التدريبات في ظل تنفيذ جميع التعليمات .

ويعد أحمد ياسين من أفضل عناصر فريق البنك الاهلى خلال المرحلة الماضية حيث شارك هذا الموسم مع الفريق في 19 مباراة .

جلسة خاصة بين مصيلحى وعمر لبحث ملفات الكرة وعرض الملابس فى الموسم الجديد

عقد محمد مصيلحى رئيس مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى جلسة خاصة مع محمد عمر المدير الرياضى للنادى ، لبحث عدد من الملفات الهامة بخصوص عدد من الأمور التى تخص الملف الرياضى بقلعة زعيم الثغر.

وقال محمد عمر إن الجلسة مع مصيلحى حسمت الكثير من الملفات الخاصة بفريق الكرة والاجواء حوله وكذلك تفاصيل كثيرة عن اللاعبين وتحفيزهم لطريق الانتصارات .

رئيس إنبى: أزمة زياد بوغطاس تخص المجلس السابق ..ونتحدث مع محام إيطالى لحسم القضية

أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أن قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق أول ملف واجهه عندما تولى مهمة رئاسة مجلس إدارة النادى فى نوفمبر 2021 والحكم كان صدر فى أكتوبر 2021 خلال تواجد المجلس السابق.

أوضح أيمن الشريعى أنه عكف على حل ملف زياد بوغطاس منذ قدومه لرئاسة النادى لإنهاء الأزمة بالتواصل مع اللاعب ومحاميه أنيس بن ميم ولكن الأمر تعطل بسبب ظروف ما.

عماد جابر رئيساً لقطاع الناشئين في إنبى.. محمدين مستشاراً فنيا لمجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين عماد جابر رئيساً لقطاع الناشئين في نادى إنبى خلفاً لـ إمام محمدين الذى تم تكليفه مستشاراً فنياً لمجلس إدارة نادي إنبي لشئون كرة القدم.

ويتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

المنتخب الأولمبى يعسكر في الرباط 6 أيام قبل الانتقال لـ"طنجة" مسرح كأس الأمم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي على البقاء في مدينة الرباط المغربية لمدة 6 أيام قبل الانتقال الي مدينة طنجة مسرح مواجهات المنتخب في دور المجموعات.

ويسافر المنتخب يوم 17 يونيو بعد مباراة المنتخب الغاني الودية، علي ان يخوض ودية اخرى في الرباط أمام الكونغو يوم 20 من نفس الشهر.

كولر يمنح الفرصة لبدلاء الأهلي في كأس مصر بدءاً من مواجهة منتخب السويس

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح الفرصة للبدلاء في بطولة كأس مصر التي يستهل الفريق مشواره فيها بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجاري في دور الـ32 للبطولة.

ويمتلك الأهلي عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق بشكل منتظم الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات وفي مقدمتهم طاهر محمد طاهر واحمد القندوسي ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وثنائي الحراس علي لطفي ومصطفى شوبير.

محمد الننى يظهر فى النادى الأهلى.. اعرف التفاصيل

ظهر محمد الننى نجم المنتخب الوطنى الأول ونادى الارسنال الانجليزى فى النادى الأهلى اليوم، الثلاثاء.

وكتب أحمد ناجى المشرف العام على حراسة المرمى بالنادى الأهلى عبر صفحته على فيس بوك: نورتنا يا ننى يا عالمى.

وتواجد الننى رفقة بدر رجب مدير قطاع الناشئين فى الأهلى الذى سبق وتدرب الننى تحت قيادته فى ناشئى الأهلى قبل رحيله للمقاولون ثم خوض تجربة الاحتراف الخارجية.

الجونة على بُعد خطوة من الممتاز ولافيينا يتمسك بالأمل فى الممتاز ب

أصبح فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، على بُعد 90 دقيقة من العودة مجددا للدورى الممتاز فى الموسم المقبل، قبل مواجهات الجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد التى يتصدر ترتيبها بفارق نقطة عن لافيينا صاحب المركز الثانى.

ويحتاج الجونة لتحقيق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام شباب المسلمين بقنا لخطف بطاقة الصعود عن مجموعة الصعيد بغض النظر عن نتيجة مباراة لافيينا مع اسمنت أسيوط .

تعرف على سيناريوهات الصعود فى مظاليم بحرى.. والمتأهل للدورة الثلاثية للمحترفين

تقام غدا مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة التي تضم أندية بحرى والإسكندرية والتي سيتحدد على أثرها الفريق الصاعد لدورى الأضواء من بين الثلاثى بلدية المحلة وطنطا ودكرنس ، كما سيتحدد أيضا صاحب المركز السادس من بين بروكسى وكفر الشيخ والذى سيخوض دورة ثلاثية مع أصحاب نفس المركز في المجموعتين الأولى والثانية يستمر منها أصحاب المركزين الأول والثانى بدورى المحترفين بينما يهبط الثالث للقسم الثانى.

سيراميكا يفوز على حرس الحدود 2-1 ودياً

فاز فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا ، على حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية في ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

سجل رجب نبيل هدف التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعد ركنية نفذها أحمد القرموطي من الجهة اليمنى تصطدم بالمدافعين وتذهب إلى نبيل في مواجهة المرمى يودعها الشباك، ثم أدرك داوودا هدف التعادل للحدود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقة واحدة يضيف سيراميكا الهدف الثاني، بعد انطلاقة من أحمد هاني يتوغل لعمق الملعب ويمرر بينية لصامويل أمادي ينطلق داخل منطقة الجزاء ويمرر عرضية لإبراهيم أيولا على خط الـ 6 ياردات يسددها في المرمى.