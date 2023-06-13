شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تستعد لمواجهة المنتخب الأولمبى بتدريبات على الرمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب غانا الأولمبى لمواجهة المنتخب الأولمبي الوطني بتدريبات على الرمال بالإسكندرية، بعد وصول البعثة في ساعات متأخرة من ليلة أمس لمطار برج العرب.

ويخوض منتخب غانا مباراة ودية أمام منتخب مصر الأولمبي يوم الخميس المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

وانتظم المنتخب الأولمبي في معسكر تدريبي مغلق، أمس الإثنين، بمدينة برج العرب بالإسكندرية في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأعلن روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، السبت الماضى، قائمة الفريق النهائية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وضمت القائمة 23 لاعبا هم، حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.