شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى علاء يتلقى اتصالات بالعودة إلى الزمالك نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى حمدى علاء، لاعب وسط الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، اتصالات من مسئولي النادى الأبيض بالعودة إلى الفريق نهاية الموسم وعدم تجديد إعارته.

وأبدى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إعجابه بقدرات وإمكانيات حمدى علاء الفنية بعد متابعته في المباريات ومشاهدة بعد مقاطع الفيديو الخاصة به.

في سياق متصل، اتخذت إدارة نادى الزمالك قرارًا بعدم مناقشة أى عروض محلية تتلقاها الفترة المقبلة للاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق الأبيض، والذين يرفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، التفريط فى خدماتهم باعتبارهم الأعمدة الأساسية، والتي سيقوم الجهاز الفني بتحديد العناصر التى يحتاجها والصفقات المراد إبرامها فى الميركاتو الصيفي المقبل، بناءً على هذا القوام الأساسي.

وأبدى أوسوريو تمسكه باستمرار بعض لاعبى الفريق مع السماح بإمكانية رحيل الآخرين، لعدم تقديمهم مردودا جيدا وغيابهم عن المستوى، حيث يرغب أوسوريو في تدعيم الزمالك بعناصر مميزة تستطيع تنفيذ طريقة لعبه التي يعتمد عليها، ويشكل فريق متكامل في الموسم الجديد يستطيع المنافسه به على جميع البطولات.

في سياق مختلف، تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزية كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا وحاتم سكر، لمواجهة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها 23 يونيو الحالى.