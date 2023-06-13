شكرا لقرائتكم خبر عن النيجيري باسى يعود للتشكيل الأساسى لغزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النيجيري تشارلز باسى، مهاجم فريق غزل المحلة، إلى التشكيل الأساسى للفريق في مواجهة الزمالك المقبلة عقب انتهاء الإيقاف بسبب الحصول على ثلاث إنذرات.

وظهر تشارلز باسى في التدريبات الجماعية بشكل قوى، حيث شارك هذا الموسم مع فريق غزل المحلة في 11 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين.

ومن المقرر أن يلاقى غزل المحلة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز الثلاثاء 27 من الشهر الجارى باستاد القاهرة الدولى فى الثامنة والنصف مساءً.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات و التعادل فى مثلها والخسارة فى 15 مباراة.