شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يواجه سموحة وديا استعدادا لمباراة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق نادي الاتحاد السكندري تدريباته تحت قيادة المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، وحرص المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل بداية التدريبات، وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، خاصة أن الفريق سوف يستهل مبارياته بعد فترة التوقف الدولية بمباراتين حاسمتين ولا بديل عن الفوز فيهما مباراة بدور الـ16 بكأس مصر أمام بيراميدز المقرر لها يوم 22 من الشهر الحالي، والمباراة الثانية التالية ستكون أمام سيراميكا في نصف نهائي كأس الرابطة المقرر لها يوم 26 من الشهر الحالي أيضا.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم التي استمرت 70 دقيقة ما بين إحماء ثم تدريبات إطالات، واختتم المدير الفني التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين مع شرح الضغط على الخصم.

ومن جهة أخرى، استمر غياب محمود علاء عن تدريابت الفريق لليوم الثاني على التوالي لظروف خاصة، كما غاب الرباعي الدولي عن تدريبات الفريق اليوم، وهم هشام صلاح المنضم لمنتخب مصر الذي سيتقابل مع غينيا غدا بالمغرب.

كما غاب مابولولو الذي انضم لمنتخب أنجولا، ومحمد الصالح المنضم لمنتخب فلسطين، وكذلك كازيتو الذي انضم لمنتخب أوغندا، بينما عاد لتدريبات اليوم المهدي سليمان بعد غياب عن تدريبات أمس.

واتفق الجهاز الإداري بنادي الاتحاد بتوجيهات من المدير الفني على مباراة ودية تقام يوم الخميس أمام نادي سموحة، وستقام المباراة على ملاعب النادي بسموحة.