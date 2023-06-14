شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 13/ 6/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 13/ 6/ 2023 العديد من الأخبار، جاء أبرزها.. صفقات "منتصف الملعب" تحدد موقف أشرف روقا مع الزمالك، أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وبلحاج ينتظم فى التدريبات.

صفقات "منتصف الملعب" تحدد موقف أشرف روقا مع الزمالك

رهن مسئولو نادى الزمالك مصير محمد أشرف روقا، لاعب الوسط، من الاستمرار مع الفارس الأبيض فى الموسم الجديد، بالصفقات التي سيتم إبرامها لتدعيم خط الوسط.

أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك.. وبلحاج ينتظم فى التدريبات

عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

مران الزمالك.. تأهيل سامسون وتعليمات خاصة لـ روقا

واصل البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك برنامجه التأهيلى على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء فاركو فى كأس مصر.

الونش يواصل التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي فى الزمالك

يواصل محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد إجراء عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعاً إلى الملاعب.

موعد مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر والقناة الناقلة

يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو استعداداته لمواجهة فاركو ببطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

شاهد تدريب الزمالك × 14 صورة بمشاركة أحمد بلحاج