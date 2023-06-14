شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 13 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 6 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها خسارة منتخب الصالات أمام الكويت في كأس العرب، وظهور محمد النني لاعب أرسنال في الأهلي اليوم.

منتخب الصالات يخسر من الكويت 6-2 ويودع كأس العرب من ربع النهائى

ودع منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي، بالخسارة من الكويت بسداسية مقابل هدفين، في اللقاء الذى جمعهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية. وتأهل منتخب مصر من دور المجموعات برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، حيث فوزا كبيرا على منتخب موريتانيا بسباعية مقابل هدفين، ثم التعادل مع العراق 3-3، والفوز على فلسطين بنتيجة 5-1 فى ختام دور المجموعات بكأس العرب.

شريف إكرامى جاهز لتدعيم بيراميدز فى مواجهة الاتحاد بعد انتهاء الإيقاف

أصبح شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، جاهزًا لتدعيم صفوف فريقه فى المباراة المقبلة، أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ويعود شريف إكرامى لتدعيم صفوف فريقه، بعد إنتهاء الإيقاف من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي، والتى سبق وقررت إيقافه لمدة شهرين، على خلفية أزمة تناول المنشطات، تنتهي فى 28 مايو، الماضى، حيث خضع لكشف المنشطات قبل مواجهة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الكونفيدرالية.

منتخب مصر بالقميص الأبيض والشورت الأسود فى مواجهة غينيا

أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام غينيا المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت والجوارب الأسود، بينما يرتدي المنتخب الغيني القميص الأحمر والشورت الأصفر.

أحمد ياسين يطلب من بابا فاسيليو حسم موقفه بالمشاركة في مباريات البنك الأهلى

طالب أحمد ياسين مدافع فريق البنك الاهلى القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني بمنحة الفرصة و المشاركة في المباريات المقبلة خلال جلسة جمعتهم أثناء التدريبات في ظل تنفيذ جميع التعليمات .

ويعد أحمد ياسين من أفضل عناصر فريق البنك الاهلى خلال المرحلة الماضية حيث شارك هذا الموسم مع الفريق في 19 مباراة.

جلسة خاصة بين مصيلحى وعمر لبحث ملفات الكرة وعرض الملابس فى الموسم الجديد

عقد محمد مصيلحى رئيس مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى جلسة خاصة مع محمد عمر المدير الرياضى للنادى، لبحث عدد من الملفات الهامة بخصوص عدد من الأمور التى تخص الملف الرياضى بقلعة زعيم الثغر.

وقال محمد عمر إن الجلسة مع مصيلحى حسمت الكثير من الملفات الخاصة بفريق الكرة والاجواء حوله وكذلك تفاصيل كثيرة عن اللاعبين وتحفيزهم لطريق الانتصارات .

رئيس إنبى: أزمة زياد بوغطاس تخص المجلس السابق ..ونتحدث مع محام إيطالى لحسم القضية

أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أن قضية التونسي زياد بوغطاس لاعب الفريق السابق أول ملف واجهه عندما تولى مهمة رئاسة مجلس إدارة النادى فى نوفمبر 2021 والحكم كان صدر فى أكتوبر 2021 خلال تواجد المجلس السابق.

أوضح أيمن الشريعى أنه عكف على حل ملف زياد بوغطاس منذ قدومه لرئاسة النادى لإنهاء الأزمة بالتواصل مع اللاعب ومحاميه أنيس بن ميم ولكن الأمر تعطل بسبب ظروف ما.

عماد جابر رئيساً لقطاع الناشئين في إنبى.. محمدين مستشاراً فنيا لمجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة نادى إنبى تعيين عماد جابر رئيساً لقطاع الناشئين في نادى إنبى خلفاً لـ إمام محمدين الذى تم تكليفه مستشاراً فنياً لمجلس إدارة نادي إنبي لشئون كرة القدم.

ويتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.