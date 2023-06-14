شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يلتقى منتخب كفر الدوار وديا الجمعة استعدادا لمواجهة النجوم بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، فريق منتخب كفر الدوار وديا يوم الجمعة المقبل، فى ضوء التحضيرات لمواجهة النجوم المقرر لها 24 يونيو الجارى فى كأس مصر.

واتفق أحمد سامى على خوض مباراتين وديتين أمام الاتحاد وكفر الدوار فى فترة التوقف الحالية بسبب خوض منتخب مصر مواجهتى غينيا فى تصفيات أمم أفريقيا، لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة.

وقرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، التدريب على فترتين صباحية ومسائية لتجهيز اللاعبين، استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها 24 يونيو الجارى فى كأس مصر.

ويتدرب سموحة فى الثامنة والنصف صباحا، ثم التدريب فى الرابعة والنصف مساء، لاستغلال فترة التوقف الحالية من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أكمل لخوض المباريات المهمة المقبلة.

ويأمل أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، والتي تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.