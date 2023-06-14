شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى: مصطفى شوبير ظهر صلبا أمام الوداد وكولر دعمه بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إنه سعيد بتحقيق ثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء خلال 4 مواسم، مؤكداً أن التتويج بهذا الإنجاز العظيم ليس سهلاً ولكنه نتاج تعب وجهد المنظومة بأكملها.

وأكد يانكون خلال تصريحات تليفزيونية لـ قناة "on time sports" أنه كان يسمع كثيراً عن النادى الأهلى وألقابه وإنجازاته قبل بدء مهمته مع القلعة الحمراء، لذلك كان متحمساً للغاية لهذه التجربة العظيمة، على حد وصفه.

وأوضح مدرب حراس مرمى فريق الأهلى أن مشاعر أسرته، وبالأخص ابنته إليسيا تجاه المارد الأحمر وجمهوره ما هي إلا تعبير عن الود والمحبة والاحترام، ويعكس مدى الثقافة العظيمة لدى الشعب المصرى المحب للخير.

وأشار يانكون إلى شعوره بالحزن بعد علمه بعدم قدرة محمد الشناوى الحارس الأساسى للقلعة الحمراء باللحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد في نهائي دورى أبطال أفريقيا بالقاهرة، ونفس الأمر بالنسبة للحارس على لطفى الذى عانى من الإصابة هو الآخر.

ولفت يانكون إلى أن الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر لم يكن أمامه خياراً آخر سوى الاستعانة بالحارس الثالث مصطفى شوبير في مباراة الذهاب، مؤكداً أن "أوفا" علم بحماية عرين الأحمر قبل اللقاء بـ 24 ساعة.

وكشف يانكون أن كولر المدير الفني لفريق الأهلى لم يتردد لحظة في مشاركة مصطفى شوبير وكان واثقاً في قدراته وإمكانياته، خصوصاً أن الحارس الشاب كان في الموعد ولم يخذل مدربيه وزملاءه، وأظهر قوة وصلابة في حماية عرين القلعة الحمراء.