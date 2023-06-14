شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب سويسرى لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو نادى الزمالك في الفترة الحالية على وضع تصور شامل لخطة مميزة، تساهم في تطوير قطاع الناشئين، للاستفادة من العناصر الشابة، خلال مرحلة زمنية لا تتخطى 3 سنوات، ليكون الفريق الأول نواته مكونة من 80 % من أبناء النادى الأبيض.

واتفق مسئولو نادى الزمالك مع مدرب سويسرى لقطاع الناشئين، سيصل القاهرة خلال الأسبوع المقبل،لتولى مهامه بشكل رسمي بعد اختياره بدقة وعناية شديدة، للاستفادة من خبراته في هذا المجال خصوصاً أنه يمتلك سيرة ذاتية قوية، ويحمل اسم كبير في سوق المدربين.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة فاركو فى دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى.

من ناحية أخرى منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق تعليمات خاصة لمحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم.

وشرح "أوسوريو" للاعب الفريق مجموعة من الأدوار الفنية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية، وشهدت الفقرة التركيز على الضغط على المنافس واستخلاص الكرة حال وجود الفريق فى الوضعية الدفاعية، بجانب تنفيذ بعض الجمل الخاصة ببناء الهجمة.