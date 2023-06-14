شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز بدلاء الأهلى لمنحهم الفرصة كاملة بعد حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز اللاعبين البدلاء للدفع بهم في مباريات فريقه المتبقية من مسابقة الدوري المصري، استمرارا في تطبيق سياسة التدوير والتي ينتهجها خلال خوض مباريات الدوري، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين بالتدريج ومنح فرصة للاعبين البدلاء للحصول على فرضة المشاركة في المباريات خاصة وأن الأساسيين خاضوا ارتباطات قوية وهامة الفترة الماضية كان أخرها بطولة أفريقيا التى توّج بها المارد الأحمر مؤخراً على حساب الوداد المغربي.

ويخطط كولر لمنح الفرصة للاعبين البدلاء بالأهلي بشكل تدريجي حتى حسم لقب الدوري بشكل رسمي ومن ثم منح عدد كبير منهم فرصة المشاركة في المباريات والحصول على فرصة كاملة في المباريات المتبقية بعد حسم اللقب بشكل رسمي، من أج إعادة تقييم كل اللاعبين وتحديد موقفهم من البقاء في القلعة الحمراء أو رحيل البعض منهم بنهاية الموسم الحالي.

واعتاد مارسيل كولر على تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، لتجنب تعرض اللاعبين الأساسيين للإجهاد أو الإصابات، بحيث يمنحهم قسط من الراحة، في المقابل يمنح الفرصة للاعبين الذين يجتهدوا في التدريبات الجماعية، ويرغب في منحه فرصة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والعودة للمشاركة في بطولة الدوري.