شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستهدف حسم الصعود لنهائيات أمم أفريقيا أمام غينيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطني اختبارا صعبا أمام نظيره الغيني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مراكش الكبير بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقرر انطلاقها العام المقبل في كوت ديفوار.

يدخل المنتخبان مباراة اليوم بمعنويات ودوافع كبيرة، بعدما احتلا صدارة ووصافة المجموعة على الترتيب برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات وتعادجل لكلا منهما، ويفصلهما عن التأهل رسميا لبطولة الأمم 2024 نقطة وحيدة، حيث يكفى التعادل لتواجد المنتخبان في العُرس الأفريقي.

ويسعى فيتوريا لتأكيد وصول المنتخب إلى بطولة الأمم الأفريقية من بوابة غينيا، وعدم الانتظار للجولة الأخيرة حينما يستضيف الفراعنة المنتخب الأثيوبي في الجولة السادسة، بالقاهرة، ويكفى المنتخب التعادل للوصول رسميا للبطولة، لكن فيتوريا يستهدف الفوز لتحسين تنصيف المنتخب قبل اجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة المنتخب مصر 28 لاعبًا هم ، محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفي محمد و علي جبر و أحمد سيد زيزو و عمر مرموش و محمد أبو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان و هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو ،بعد انضمام لاعبو الأهلي التسعة للمعسكر وهم محمد الشناوي و محمد عبد المنعم و ياسر إبراهيم و محمد هاني و حمدي فتحي و مروان عطية و حسين الشحات و أحمد عبد القادر و محمود عبد المنعم كهربا.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 5 مباريات فقط من بينهما ثلاث مباريات ودية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه هدف وحيد من منتخب بلجيكا.

وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على ستاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.

بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على ستاد الدفاع الجوي الأسبوع الماضي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد.

وينحاز التاريخ للمنتخب الوطني في المواجهات المباشرة أمام غينيا، وتعد مباراة اليوم بين منتخبى مصر وغينيا، هي الحادية عشر في تاريخ المواجهات، فلقد التقى المنتخبان 10 مرات، فاز الفراعنة 5 مرات وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز منتخب غينيا مرتين، وسجل منتخب مصر 23 هدفاً بينما سجل منتخب غينيا 19 هدفا.

أخر تلك المباريات كانت في تصفيات هذه النسحة، ووقتها حقق منتخب مصر فوزًا هامًا على المنتخب الغيني على أرضية ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا، وسجل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الهدف الوحيد في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد مشاركته في الدقيقة 65 على حساب أحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا مباراة غينيا اليوم في تصفيات إفريقيا، بخطة متوازنة تتتكون من رباعي في خط الدفاع وثلاثة لاعبين في الوسط وثلاثي هجومي، على أن يبدأ الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتوح ظهير أيسر، ومحمد هاني ظهير أيمن ومحمد عبد المنعم وعلى جبر في قلب الدفاع، وفي الوسط الثلاثي محمود حمادة وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمد صلاح وترزيجيه ومصطفى محمد.

ويتفوق منتخب مصر في القيمة التسويقية على منتخب غينيا قبل موقعة اليوم، حيث تبلغ قيمة لاعبى الفراعنة 120 مليون يورو حسب ترانسفير ماركت المختص بتحديد أسعار اللاعبين، في حين تبلغ القيمة السوقية للاعبى غينيا 68 مليون يورو.

ووصلت بعثة المنتخب التي يرأسها خالد الدرندلى إلى المغرب مساء الأثنين الماضي، وهو الموعد الذي أبدى فيتوريا انزعاجه منه بعد تحديد موعد 14 يونيو لمواجهة غينيا، مبررا ذلك الاعتراض بإقامة المواجهة بعد 48 ساعة فقط من بداية التوقف الدولي بشكل رسمي، وكذلك ارتباط لاعبو الأهلي بمباراة مصيرية أمام الوداد قبل مباراة المنتخب الرسمية بثلاثة أيام فقط أيضا.