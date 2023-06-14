شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف دولار تداعب الأهلى بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون النادى الأهلى فى تحدى جديد عندما يلتقى أمام اتحاد العاصمة الجزائرى على لقب كأس السوبر الإفريقى وذلك بعد تتويج الأهلى بدورى أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربى ومع تتويج اتحاد العاصمة بالبطولة الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

ووفقا لأجندة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف تُقام مباراة الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس الجارى فى ستاد القاهرة باعتبار الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا وذلك حال عدم إسناد التنظيم إلى قطر كما حدث فى وقت سابق.

وحال نجاح الأهلى فى التتويج بلقب السوبر الافريقى سيحصل على 200 ألف دولار وفقاً للائحة الاتحاد الافريقى الكاف فيما يحصل الوصيف على مبلغ 150 ألف دولار.

وكانت اللائحة الخاصة بالجوائز المالية للبطولة الإفريقية، جرى تغييرها منذ عام 2019؛ لتتضاعف مكافأة الفائز من 100 إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى مضاعفة جائزة الوصيف من 75 إلى 150 ألف دولار.

وحصل الأهلى على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بدأت منذ أمس الأثنين وحتى الأحد المقبل 18 يونيو، عقب التتويج بدورى أبطال إفريقيا للمرة 11 فى تاريخ الفريق، وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى، منح الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

ونجح الأهلى فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ11 فى تاريخ النادى، بعد التعادل مع الوداد المغربى 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا فى مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضى فى مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.