شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيتوريا مع منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بتصفيات أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لتأكيد وصول الفراعنة إلى بطولة الأمم الأفريقية من بوابة غينيا، وعدم الانتظار للجولة الأخيرة حينما يستضيف الفراعنة المنتخب الأثيوبي في الجولة السادسة، بالقاهرة، ويكفى المنتخب التعادل للوصول رسميا للبطولة، لكن فيتوريا يستهدف الفوز لتحسين تصنيف المنتخب قبل إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026.

فيتوريا الذي تعاقد معه الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 سنوات في يوليو العام الماضي أي منذ 8 أشهر خاض 5 مباريات فقط من بينهما ثلاث مباريات ودية، فاز خلالها في جميع المواجهات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه هدف وحيد من منتخب بلجيكا.

وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر روي فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية بثلاثة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية سبتمبر الماضي.

بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لُعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف، وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على استاد الدفاع الجوي وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد.





مشوار فيتوريا مع المنتخب

خاص المنتخب معه 5 مباريات

3 مباريات ودية ومباراتين رسمية

فاز المنتخب في المباريات الـ5

سجل المنتخب 14 هدفا.