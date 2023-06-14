الأهلى يناقش مع كولر ترتيبات معسكر إعداد الموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة

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القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادى الأهلى مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة عقب عودته من سويسرا حيث يقضى اجازته هناك، إجراءات وترتيبات معسكر إعداد الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ويرغب مسئولو الأهلى فى إقامة معسكر خارجى للفريق لضمان إقامة فترة إعداد قوية تساهم فى الحفاظ على البطولات التى حققها الفريق هذا الموسم.

سافر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، من المغرب إلى سويسرا مباشرة، لقضاء إجازة تستمر حتى 18 يونيو الجاري.

وحصل باقى أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلى المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوى، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدورى أبطال أفريقيا.

وطلب كولر تقريراً من جهازه المعاون عن أداء لاعبى الفريق الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم خلال فترة توقف الدورى الحالية، بسبب مباريات الأجندة الدولية.

ويرغب المدير الفنى فى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة، ومعرفة مدى مشاركات لاعبى الأهلى مع منتخباتهم الوطنية خلال الفترة الحالية قبل بدء فترة الأستعداد للمرحلة المقبلة.

ونجح الأهلى فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ11 فى تاريخ النادى، بعد التعادل مع الوداد المغربى 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا فى مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضى فى مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.