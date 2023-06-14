شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يحسم مصير خالد صبحى في الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مصير خالد صبحى مدافع سيد البلد والمعار من سيراميكا إلى نهاية الموسم،خصوصاً أن اللاعب يوجد في عقده بند شراء يتيح لمسئولى زعيم الثغر تفعيله.

ويحق لنادى الاتحاد السكندرى تفعيل بند شراء خالد صبحى مقابل دفع 2 مليون جنيه لنادى سيراميكا،ولكنهم ينتظرون القرار النهائي للصربي زوران مانولوفيتش،قبل التحرك الرسمي في إجراءات ضم اللاعب.

فى سياق مختلف عقد محمد مصيلحى رئيس مجلس اداره نادى الاتحاد السكندرى جلسة خاصة مع محمد عمر المدير الرياضى للنادى، لبحث عدد من الملفات الهامة بخصوص عدد من الأمور التى تخص الملف الرياضى بقلعة زعيم الثغر.

وقال محمد عمر إن الجلسة مع مصيلحى حسمت الكثير من الملفات الخاصة بفريق الكرة والاجواء حوله وكذلك تفاصيل كثيرة عن اللاعبين وتحفيزهم لطريق الانتصارات .

وأوضح أن هناك عرض من أحد الشركات العربية تقدمت اليوم بعرض لملابس الفريق فى الموسم المقبل سيتم عرضه لاخد الموافقة عليه فى حال القبول.

وقال عمر إن ملف كره القدم والصفقات الجديدة والعروض المقدمة للاعبين ستكون أهم الملفات التى سيتم مناقشتها خلال الجلسات المقبلة .