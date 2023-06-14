شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ ينحاز للمنتخب الوطنى أمام غينيا فى 10 مواجهات سابقة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينحاز التاريخ للمنتخب الوطني في المواجهات المباشرة أمام غينيا، حيث تعد مباراة اليوم بين المنتخبين، هي الحادية عشر في تاريخ المواجهات، فلقد التقى المنتخبان 10مرات، فاز الفراعنة 5 مرات وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز منتخب غينيا مرتين، وسجل منتخب مصر 23 هدفاً بينما سجل منتخب غينيا 19 هدفا.

آخر تلك المباريات كانت في تصفيات هذه النسحة، ووقتها حقق منتخب مصر فوزًا هامًا على المنتخب الغيني على أرضية ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا، وسجل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الهدف الوحيد في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد مشاركته في الدقيقة 65 على حساب أحمد سيد زيزو.



تاريخ مواجهات مصر وغينيا

ويدخل المنتخب الوطني اختبارا صعبا أمام نظيره الغيني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مراكش الكبير بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقرر انطلاقها العام المقبل في كوت ديفوار.

يدخل المنتخبان مباراة اليوم بمعنويات ودوافع كبيرة، بعدما احتلا صدارة ووصافة المجموعة على الترتيب برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل لكلا منهما، ويفصلهما عن التأهل رسميا لبطولة الأمم 2024 نقطة وحيدة، حيث يكفى التعادل لتواجد المنتخبان في العُرس الأفريقي.