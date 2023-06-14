شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى أنهى كل تفاصيل بيع حمدى فتحى للوكرة القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف حمدي فتحي لاعب الأهلي من الرحيل عن ناديه في الفترة القادمة بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي الوكرة القطري، مشيرا إلى أن حمدي فتحي اقترب من الانتقال وانتهت كل التفاصيل ولا يتبقى سوى حسم العقود والعقد النهائي الذي سيدخل خزينة الأهلي 3 ملايين دولار

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايمس سبورت: "ما فرق في الأمر أن حمدي فتحي أدى وحصل على بطولات كثيرة وقدم مواسم رائعة ومنذ انضم للأهلي أصبح واحدا من أهم نجوم الفريق، ووصله عرض ولكن النادي تمسك به وبعدها تحدث مع مسئولي الأهلي أكدوا له أنهم لم يغلقوا الملف، ولا توجد مشكلة في رحيله ولكن بعد الانتهاء من بطولة إفريقيا".

تابع: حدثت حوارات في المغرب بعد التتويج بإفريقيا، وتم الاستقرار على أنه حمدي فتحي قدم كل ما لديه، وتم استطلاع رأي كولر، وأكد أنه لاعب رائع ويحتاجه ومفيد للفريق، ولكن طالما لديه رغبة في الرحيل لن أقف أمام رغبته، ومنح الموافقة للإدارة من أجل بيعه".

أردف: "لا تتبقى سوى بعض التفاصيل الصغيرة التي قد تعرقل المفاوضات في بعض الأحيان، ولكن العرض 3 ملايين دولار، وفيما أعتقد سيتم دفعهم نقدا، لأن الأهلي يحتاج العملة الحرة، ومسألة أيام قليلة ويحسم ملف بيع حمدي فتحي، ولن يستكمل الدوري مع الأهلي، لأن الدوري يبدأ مبكرا في قطر".

وعن بديل حمدي فتحي في الأهلي، أكد أن الأهلي يكثف من مجهوداته لشراء محمد رضا بوبو من فيوتشر، واللاعب يرحب بشدة ومصمم على الانتقال للأهلي، وينتظر موافقة نادي فيوتشر، وفيما أعتقد فيوتشر لا يمانع ولكنه طلب مبلغ كبير لبيع اللاعب.

أضاف شوبير: "ما أعرفه أن الأهلي يحدد اسم بديل حال فشل مفاوضات بوبو، والمفاوضات مع هذا اللاعب لن تكون صعبة، وأعتقد أن بوبو قريب من الانضمام للأهلي، ومن يقوم بهذه المفاوضات هو شركة الكرة وهو نفس الأمر مع حمدي فتحي".