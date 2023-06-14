شكرا لقرائتكم خبر عن شروط أوسوريو فى صفقات الزمالك الأجنبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التعاقد مع لاعبين أجانب في 3 مراكز حددها بالاتفاق مع اللجنة الفنية تخدم فكره وطريقة لعبه في الملعب،حتى لا يكلفه الأمر،جهدا أو وقتا كثيرا في اندماجهم مع الفريق.

ومنح أوسوريو لجنة الكرة، الضوء الأخضر للتعاقد مع هذه الصفقات بعد دراسة كافة التفاصيل الخاصة بهم،والتأكد من أن هؤلاء اللاعبين سيطبقون فكره وطريقته في الملعب،خصوصاً أن الوقت سيكون قصيراً بعد قدومهم في ظل ارتباط الفريق بالبطولة العربية.

وانتهى أوسوريو من إعداد التقرير الفني الخاص باللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد،بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بالنادى الأبيض رغم منحهم الفرصة كاملة في المباريات إلا أنهم خيبوا آمال المدير الفني.

وسلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم الجديد، التي من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، في المراكز التي طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه، من خلال مشاهدتهم في المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائي قبل بدء التفاوض الرسمي مع أنديتهم.