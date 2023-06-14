مصر وغينيا ومواجهة مرتقبة بين هولندا وكرواتيا.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 14-6-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف المنافسات على مستوى العالم، منها تصفيات كأس أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الغيني مساء اليوم على أرضية الملعب الكبير بمراكش في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وهزيمة واحدة على يد منتخب إثيوبيا.

ويأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب مصر، بينما مالاوي وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط فقط.

وتقام اليوم ايضا مواجهة قوية في دوري الأمم الأوروبية، بين هولندا وكرواتيا بنصف نهائي المسابقة.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تصفيات كأس أمم إفريقيا

جنوب السودان أمام جامبيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ساوتومي و برينسيب أمام غينيا بيساو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مصر وغينيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

دوري الأمم الأوروبية

هولندا أمام كرواتيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة - beIN Sports 1 HD Premium.