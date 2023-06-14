شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الـ 7 فرق المهددة بالهبوط فى الدورى خلال المباراة المقبلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اشتد الصراع على الهروب من مراكز الهبوط فى قاع الدورى بين 7 أندية، بعدما انتفضت بعد الفرق وأصبحت قريبة من النجاة بعدما ظن البعض أنها فى عداد الهابطين فى الأسابيع الأخيرة.

ويدخل دائرة الصراع للنجاة من الهبوط 7 أندية فى هذا التوقيت وهم الذين فى جعبتهم أقل من 35 نقطة حاليا، وهم: سيراميكا والإسماعيلى وطلائع الجيش وأسوان، وغزل المحلة والداخلية وحرس الحدود.

ويتبقى 4 جولات على إسدال الستار على نهاية الدورى، فتسعى جميع الأندية إلى تحقيق الفوز فى مباراتين على الأقل للهروب من شبح الهبوط، بينما أصبح حرس الحدود أول الراحلين عن الممتاز بعدما بقى رصيده 20 نقطة ويتبقى له 4 مباريات حال الفوز بها سيكون 32 نقطة وهو مركز هابط أيضا.

ونستعرض المباراة المقبلة للـ7 أندية المهددة بالهبوط فى التقرير التالى..

أول هذه الفرق هو حرس الحدود الذى يمتلك 20 نقطة فى المركز الأخير والذى هبط بنسبة تتخطى الـ99% والمواجهة المقبلة فى الدورى أمام الأهلى.

ثانى هذه الفرق هو الداخلية صاحب المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة من 30 مباراة، وهو ثانى مراكز الهبوط للقسم الثانى، والمواجهة المقبلة ستكون أمام المقاولون العرب.

ثالث هذه الفرق هو غزل المحلة صاحب المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة، وهو آخر مراكز الهبوط، وستكون المواجهة المقبلة له أمام الزمالك.

رابع هذه الفرق هو أسوان صاحب المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة، وهو أول المراكز الناجية من الهبوط، والمواجهة المقبلة ستكون مع الإسماعيلى.

خامس هذه الفرق هو طلائع الجيش الذى يعيش انتفاضة كبرى مع عبد الحميد بسيونى بالفوز فى آخر مباراتين جعلته فى المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة من 31 مباراة، والمواجهة المقبلة مع سيراميكا.

سادس هذه الفرق هو الإسماعيلى صاحب المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة من 30 مباراة، ويحتاج لتحقيق فوز على الأقل للابتعاد خطوة مهمة عن الهبوط، والمواجهة المقبلة مع أسوان.

سابع هذه الفرق هو سيراميكا صاحب المركز الثانى عشر برصيد 33 نقطة من 31 مباراة، والمواجهة المقبلة مع طلائع الجيش.