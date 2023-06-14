شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفوق على غينيا فى القيمة التسويقية بـ 52 مليون يورو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق منتخب مصر في القيمة التسويقية على منتخب غينيا قبل موقعة اليوم، حيث تبلغ قيمة لاعبى الفراعنة 119.2 مليون يورو حسب ترانسفير ماركت المختص بتحديد أسعار اللاعبين، في حين تبلغ القيمة التسوقية للاعبى غينيا 67.35 مليون يورو.

ووصلت بعثة المنتخب التي يرأسها خالد الدرندلى إلى المغرب مساء الاثنين الماضي، وهو الموعد الذي أبدى فيتوريا انزعاجه منه بعد تحديد موعد 14 يونيو لمواجهة غينيا، مبررا ذلك الاعتراض بإقامة المواجهة بعد 48 ساعة فقط من بداية التوقف الدولي بشكل رسمي، وكذلك ارتباط لاعبو الأهلي بمباراة مصيرية أمام الوداد قبل مباراة المنتخب الرسمية بثلاثة أيام فقط أيضا.

ويسعى فيتوريا لتأكيد وصول المنتخب إلى بطولة الأمم الأفريقية من بوابة غينيا، وعدم الانتظار للجولة الأخيرة حينما يستضيف الفراعنة المنتخب الأثيوبي في الجولة السادسة، بالقاهرة، ويكفى المنتخب التعادل للوصول رسميا للبطولة، لكن فيتوريا يستهدف الفوز لتحسين تنصيف المنتخب قبل اجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026.

وجاءت القيمة السوقية للمنتخبين

منتخب مصر 120 مليون يورو

أغلى لاعب محمد صلاح 70 مليون يورو

منتخب غينيا 68 مليون يورو

أغلى لاعب نابي كيتا 17 مليون يورو.