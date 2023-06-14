شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يظهر في نادى الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد يوسف إبراهيم "أوباما"صانع ألعاب الزمالك والمعار لنادي الحزم السعودي، في تدريبات الأبيض التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصافحة أوباما، وشاهد اللاعب جانبا من مران الفريق استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.

في سياق مختلف سلم أوسوريو التقرير الخاص بالصفقات الجديدة، وكذلك المراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم الجديد، التي من شأنها تخدم فكره وطريقة لعبه، وعلى رأسها طلبه التعاقد مع 3 صفقات تتمثل فى التعاقد مع جناح يلعب بقدمه اليسرى، ولاعب وسط بوكس تو بوكس، بالإضافة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى.

ويضع مسئولو نادى الزمالك أكثر من صفقة على طاولة المفاوضات، في المراكز التي طلب أوسوريو دعمها، تمهيداً لعرضها عليه، من خلال مشاهدتهم في المباريات وعن طريق الفيديو لاتخاذ القرار النهائي قبل بدء التفاوض الرسمي مع أنديتهم.