شكرا لقرائتكم خبر عن حكام دوليون لمباريات الحسم في مجموعة بحرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على اختيار طاقمى حكام دوليين لإدارة مباريات الحسم في المجموعة الثالثة التي تضم أندية بحرى والإسكندرية من أجل حسم اللقاءات وإضفاء جو من الاستقرار والهدوء بين المسئولين، خاصة وأن الجميع يعلم أن لقاءات اليوم تعب موسم كامل ولابد من وجود أطقم حكام على مستوى عالى .

دكرنس – بلدية المحلة

يدير محمد الحنفى قمة لقاءات اليوم التي تجمع دكرنس وبلدية المحلة ، فالأخير يحتل الصدارة برصيد 55 نقطة ويكفيه الفوز بأى نتيجة لضمان الصعود للدورى ، بينما يحتاج أصحاب الأرض الفوز وتعادل طنطا في مباراته أمام المنصورة حتى يضمن الصعود .

طنطا – المنصورة

يدير محمود البنا لقاء طنطا والمنصورة ، ويحتاج أبناء السيد البدوى الفوز مع تعثر بلدية المحلة لضمان الصعود للأضواء خاصة وأنه يحتل مركز الوصافة بالمجموعة برصيد 54 نقطة .