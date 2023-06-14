بمشاركة الأهلي.. شوبير يكشف موعد انطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، والمستحدثة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بمشاركة النادي الأهلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء،: "اللي عرفته أن بطولة دوري السوبر، التي ستضم 8 فرق، من المقرر أن تقام من 20 أغسطس المقبل وحتى 11 سبتمبر، ستستمر لمدة 21 يومًا فقط ثلاثة أسابيع بنظام الذهاب والعودة".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "ستقام البطولة على مستويين، المستوى الأول هيضم الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي، والمستوى الثاني يضم حوريا كوناكري وسيمبا التنزاني، وريفرز يونايتد النيجيري وفريق أخر لا أتذكر أسمه حاليا".

وتابع أحمد شوبير: "نظام البطولة سيكون هناك قرعة في البداية، يلتقي فرق المستوى الأول مع الثاني، وبعدها دور قبل النهائي مباشرة، وستكون هذه هي النسخة الأولى في تاريخ البطولة".