شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواصفات قميص ريال مدريد الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء عن القميص الجديد الذي سترتديه مختلف فرق كرة القدم وكرة السلة في موسم 2023-2024، وهو زي مصنوع من مواد معاد تصنيعها بنسبة 100%.

ويحتفظ القميص باللون الأبيض المميز للنادي "الملكي" كما يحتوي على بعض التفاصيل المطرزة باللون الأزرق الداكن ورسائل كلاسيكية شهيرة لدعم الفريق مثل "هلا مدريد".



كما أن عنق القميص دائري باللونين الأصفر والأزرق الداكن وهناك شريطين عموديين ممتدين على جانبي القميص باللون الكحلي. كما أن الكتفين بهما 3 أشرطة ذهبية اللون تدل على الهيمنة الكروية للفريق.

وظهر في صور تقديم القميص الجديد شخصيات من فريق السيدات لكرة القدم وكرة السلة وأيضا من فرق الشباب.

وتواجدت إيفانا، قائدة فريق كرة القدم للسيدات، والمهاجمة نعومي فيير في صور الإعلان عن القميص الجديد. كما تواجد لاعبون من فريق كرة السلة للرجال مثل والتر تافاريس ورودي فرنانديز، ومن فريق كرة القدم للرجال تواجد البرازيلي فينيسيوس جونيور والنمساوي ديفيد ألابا.