شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب سيسكا موسكو برفع المقابل المادى لصفقة أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى نادى سيسكا موسكو الروسى برفع المقابل المادى المعروض لإتمام صفقة أحمد عبد القادر لاعب الفريق.ويناقش الأهلى مع وكيل أعمال أحمد عبد القادر تطورات الصفقة فى ظل تواجد اللاعب بالمغرب برفقة منتخب مصر الذى يستعد لمواجهة غينيا الليلة.

تلقى النادى الأهلى، عرضا من نادى سيسكا موسكو الروسى للتعاقد مع أحمد عبد القادر جناح أيسر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووافق السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة على رحيل اللاعب للدورى الروسى.

ولم يناقش مسئولو النادى الأهلى عرض سيسكا موسكو الروسى فى وقت سابق بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض مبارياته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى توج بطلا لها منذ أيام قليلة.

وأكد مصدر داخل النادى الأهلى أن الفريق لا يمانع فى الموافقة على احتراف أحمد عبد القادر فى الصيف المقبل حال تلقيه عرضا مناسبا وبقيمة مالية مغرية تدفع الإدارة لقبول العرض والسماح للاعب بخوض تجربة احتراف جديدة، بعدما سبق وخاض تجربة احترافية فى التشيك قبل العودة للأهلي.

ولا يمانع أحمد عبد القادر فى الخروج لخوض تجربة احتراف جديدة فى الصيف المقبل، حال موافقة ناديه على عرض سيسكا موسكو.