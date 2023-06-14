شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة أفريقيا يقدم موعد انطلاق موسم الملاكمة يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تقديم بدء نشاط الموسم المحلى الجديد فى شهر يوليو المقبل، بدلا من أكتوبر بعد الغاء بطولة افريقيا التى كان محدد لها شهر يونيو الجارى بالكاميرون.

وقال غنيم، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن بطولة الجمهورية للسيدات ستقام خلال الفترة من 4 و حتى 9 يوليو القادم و الرجال خلال الفترة من 15 و حتى 20 من نفس الشهر.

وحقق لاعبو منتخب مصر للملاكمة نتائج مميزة فى بطولة روسيا الدولية مؤخرا، وحصل يسرى رزق على الميدالية الذهبية وعبد الرحمن عرابى على الميدالية الفضية وعلى السلامونى على الميدالية البرونزية.

فيما حصل عمر خالد لاعب منتخب شباب الملاكمة على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم بإسبانيا، كما وتأهل عمر خالد إلى المربع الذهبى ببطولة العالم بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.