شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يخصص فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبى الزمالك ومرانا قويا للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى كأس مصر.

وشهد الجزء الأول فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، والجزء الثانى عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة،حيث منح رجب اللاعبين التعليمات والنصائح الخاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية لهم،فى إطار البرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى.

فى سياق متصل خاص حراس الزمالك، فقرة تدريبات فنية خاصة وركز محمد عبد المنصف مع محمد نديم والسيد عطية وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء وعمر عبد العزيز على بعض الجوانب الفنية منها التعامل مع الكرة بالقدم ونقلها بالشكل المناسب للاعبين، بالإضافة إلى التصدى للتسديدات من مسافات مختلفة، بجانب أمور أخرى.

كما أدى لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى كأس مصر.

وركز الجهاز الفنى للفريق مع اللاعبين على أمور خططية خاصة، منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى،ومنح أوسوريو ومدحت عبد الهادى على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة.

وبعدها خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية فى جزء من الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التى تم التدريب عليها.