شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المالى يحدد مستقبل حمدى فتحى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء في صفوف فريقه أو الرحيل بنهاية الموسم الحالي، بعد تلقيه عرضا جادا من نادي الوكرة القطري، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الوكرة القطري قد قدم عرضا رسميا للنادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا من أجل ضم حمدي فتحي، ولكن المسئولين بالقلعة الحمراء طلبوا تأجيل المفاوضات بسبب انشغال الفريق الأحمر بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، قبل أن يتجدد العرض بعد انتهاء البطولة التي توج بها الفريق الأحمر.

وكشف مصدر بالأهلي أن النادي تلقى عرضا بقيمة 3 ملايين دولار لشراء خدمات حمدي فتحي، وهو ما تم رفضه من النادي وطلب رفع القيمة المالية إلى 4 ملايين دولار للموافقة على بيعه ، قبل أن يتم رفع العرض إلى 3.5 مليون دولار، وقد يتم حسم الصفقة خلال الأيام القادمة.

أضاف أن الأهلي يسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن بيع حمدي فتحي بخلاف القيمة المالية، وهي وضع بعض البنود الإضافية في عقد اللاعب مثل الحصول على نسبة حال المشاركة في عدد من المباريات او تسجيل رقم محدد من الأهداف أو تحقيق اي بطولة مع النادي القطري.

شدد المصدر على أن حمدي فتحي يضغط على مسئولي الأهلي من أجل قبول العرض القطري ومنحه فرصة الانتقال لنادي الوكرة بسبب المقابل المالي الجيد الذي سيحصل عليه اللاعب والذي يبلغ 2 مليون دولار في الموسم الأول يزيد نصف مليون دولار في الموسم الثاني ومليون دولار في الموسم الثالث.

ويعد حمدي فتحي من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي في الفترة الأخيرة ومن أهم العناصر التي يعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني في المباريات.