شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام الجولة الأخيرة في مجموعة بحرى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، عن حكام منافسات دورى القسم الثانى من مجموعة بحرى والإسكندرية، التى ستنطلق فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، بـ8 مواجهات حاسمة بين طنطا مع المنصورة، دكرنس مع بلدية المحلة، نبروه مع بروكسى، المجد السكندرى مع جمهورية شبين، كفر الشيخ مع الحمام، سبورتنج مع أبو قير للأسمدة، الأوليمبى مع بايونيرز، الهلال بالضبعة مع المصرى بالسلوم.

وجاءت حكام مباريات اليوم كالتالى..

يدير محمد الحنفى قمة لقاءات اليوم التي تجمع دكرنس وبلدية المحلة ، فالأخير يحتل الصدارة برصيد 55 نقطة ويكفيه الفوز بأى نتيجة لضمان الصعود للدورى ، بينما يحتاج أصحاب الأرض الفوز وتعادل طنطا في مباراته أمام المنصورة حتى يضمن الصعود .

يدير محمود البنا لقاء طنطا والمنصورة ، ويحتاج أبناء السيد البدوى الفوز مع تعثر بلدية المحلة لضمان الصعود للأضواء خاصة وأنه يحتل مركز الوصافة بالمجموعة برصيد 54 نقطة .

محمد ناصر عباس "حكم منطقة القاهرة" يدير لقاء نبروه وبروكسى

حسنى سلطان "حكم منطقة الإسكندرية" يدير لقاء كفر الشيخ والحمام

عبدالعزيز أبوسعدة "حكم منطقة القاهرة" يدير لقاء الهلال والمصرى بالسلوم

أحمد جمال شاهين "حكم منطقة الإسكندرية" يدير لقاء سبورتينج وأبوقير للأسمدة

عمرو عبد الفتاح "حكم منطقة الإسماعيلية" يدير لقاء الأولمبى وبايونيرز