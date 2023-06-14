شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة منتخب مصر بتصفيات أفريقيا قبل مواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الرابعة، قبل مواجهة غينيا اليوم بالتصفيات الأفريقية، ويليه منتخب غينيا بنفس الرصيد ثم مالاوي وإثيوبيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وبات المنتخب المصري بذلك بحاجة إلى نقطة واحدة لحسم تأهله إلى النهائيات، مثل منتخب غينيا الذي كان قد تغلب على نظيره الإثيوبي 3 / 2 في الجولة الرابعة.

ويلتقي المنتخب المصري في مباراته المقبلة بالتصفيات، نظيره الغيني اليوم ثم يلتقي نظيره الإثيوبي في الرابع من سبتمبر.

أصبح ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بعد فوز مصر على مالاوي، وغينيا علي إثيوبيا كالتالي:

1- مصر - المركز الثاني - 9 نقاط - من 4 مباريات - له 7 أهداف وعليه هدفين.

2- غينيا - المركز الأول - 9 نقاط - من 4 مباريات - له 6 أهداف وعليه هدفين.

3- مالاوي - المركز الثالث - 3 نقاط - من 4 مباريات - له هدفين وعليه 8.

4- إثيوبيا - المركز الرابع - 3 نقاط - من 4 مباريات - له 5 أهداف وعليه 7 أهداف.