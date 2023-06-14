شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزية أحمد بلحاج لمواجهة فاركو فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مشاركة المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط بشكل كامل في جميع فقرات التدريب، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشارك بلحاج في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي.

وانتظم بلحاج في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء بعد العودة من إسبانيا يوم الاثنين الماضي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة لتجهيزه قبل أن يشارك اليوم بشكل كامل في جميع فقرات المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.