شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخوض وديتين الأسبوع المقبل استعداداً لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى وديتين يوم السب والأحد القادم أمام مصر للسلوم،استعداداً لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 30 يونيو الجارى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدورى الممتاز.

ويرغب تامر مصطفى،المدير الفني لفريق إنبى في تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً،من خلال المباريات الودية،مستغلاً فترة التوقف الدولى بسبب انشغال المنتخب الوطنى بمواجهة غينيا المقرر لها اليوم فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والمباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر نفسه.

ويحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

فى سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.

وأكد تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، حاجته لكل عنصر بصفوف الفريق البترولى، من أجل استمرار التواجد على المراكز المتقدمة في جدول الدورى الممتاز الموسم المقبل، في ظل صعوبة المنافسة.

ويضع مسئولو نادى إنبى الحفاظ على قوام الفريق على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة حتى لا يتعرضوا لظروف صعبة، مثلما حدث في الموسم الماضى ونجاة الفريق البترولى من الهبوط إلى دورى القسم الثانى بصعوبة.