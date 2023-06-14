بعد رحيل بنزيما.. ريال مدريد يعلن تعاقده رسميا مع بيلينجهام

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ريال مدريد الإسباني، تعافده بشكل رسمي مع الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لمدة ٦ سنوات.

وقال النادي في بيان رسيمي: " أتفق نادي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على إنتقال اللاعب جود بيلينجهام الذي سيبقى مرتبطاً بنادينا على مدى المواسم الستة المقبلة".

وأضاف البيان، "سيقام غداً الخميس 15 يونيو في تمام الساعة 12:00 ظهراً في مدينة ريال مدريد حفل تقديم جود بيلينجهام كلاعب جديد في ريال مدريد، بعد ذلك سيظهر جود أمام وسائل الإعلام".

وفي وقت سابق أعلن ريال مدريد رحيل نجمه كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، بعد سنوات من الإنجازات والبطولات.